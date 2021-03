Malí kluci z mateřinky MiniSvět zažili svou první velkou jízdu

Děti z mateřské školky MiniSvět a hlavně “Páni kluci” si ve středu 24. února přišli na své. Do mračské mateřinky přijely dvě čtyřkolky. První byla trénovací, kdy si děti vše vyzkoušely na dopravním hřišti školky a poté se šlo již jezdit na tu velkou “skutečnou” čtyřkolku. Cesta vedla do terénu a do přírody za školkou. Děti zažily svou první životní jízdu, na kterou jistě dlouho nezapomenou.