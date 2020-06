Již před dvěma lety je „lůzři“ navštívili přímo v Čerčanech a předvedli úžasné vystoupení v prostorách atria hospice. Lítali během svých akrobatických kousků do výšky druhého patra, byla to strhující podívaná.

Nyní přichází s celovečerním představením The Loser(s), jehož výtěžek směřuje ve prospěch Hospice Dobrého Pastýře. Vstupenky v ceně 450 a 390 korun zakoupí zájemci ZDE. Pro děti a mládež do 18 let a studenty jsou zvýhodněné vstupenky za 250 korun. Také si je lze vyzvednout osobně nebo rezervovat telefonicky přímo v benešovském infocentru.

Jana Vernerová