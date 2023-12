/FOTOGALERIE/ Kalamitní počasí panovalo v neděli 3. prosince v Posázaví. Přestože napadlo kolem dvaceti centimetrů sněhu, mnohé jedince to neodradilo od návštěvy kostela sv. Klimenta na Hradišti nad obcí Lštění. Konal se tam adventní koncert Dětského pěveckého sboru DDM Benešov.

Z adventního koncertu Dětského pěveckého sboru DDM Benešov v kostele sv. Klimenta na Hradišti u Lštění.

V mrazivém odpoledni se svatostánek brzy zaplnil nejen rodiči a příbuznými účinkujících dětí, dá se říct, že doslova praskal ve švech. Starostka obce Lštění Linda Procházková, pod jejíž záštitou se koncert uskutečnil, zapálila první svíci na adventním věnci a pak už se kostelem rozezněly dětské hlásky pod taktovkou sbormistryně Aleny Vašákové, doprovázené hrou na klávesy, příčnou flétnu či kytaru.

Zazněly známé skladby například od autorů Jaroslava Uhlíře či Zdeňka Svěráka, tradicionály v úpravě od Dušana Vančury či Jiřího Tichoty. Samozřejmě byly prezentovány i lidové balady a koledy či jiné skladby. A to i zahraničních autorů, jako skladba od Johna Legenda All of me v podání Hany a Anny Vašákových. Nechyběla ani vlastní tvorba některých členek sboru, včetně chvilky poezie. Na závěr zazněla píseň Andělé strážní od Jana Neckáře, což bylo velmi vhodné vzhledem k zimnímu počasí a následné cestě všech zúčastněných domů.

K dispozici bylo i občerstvení, o které se postarali hasiči ze Lštění a Miroslava Králíková, která zastupovala farnost v Poříčí nad Sázavou a celou akci organizovala. Díky ní si návštěvníci koncertu odnesli nevšední zážitek a mohli tak svátečně naladěni vykročit do nadcházejícího adventního času.

Václava Vojtíšková