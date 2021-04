Obejdu rybník a zpozorním. Za tím obrovitým kaštanem by se mohl skrývat některý ze tří mušketýrů. Že by Aramis? Nebo Porthos? Či… A podívejme, kdo se to tam krčí a koulí na mě očkama. Kocour Mikeš, čertík jeden. Opatrně míjím ostrou zatáčku. Co kdyby se z ní vyřítil Branaldův dědeček automobil. V tom mírném svahu by se klidně mohla odehrát nesmlouvavá bitka Rychlých šípů s Vonty. Ale teď je tam klid. Třeba tam někde pod smrkem pochrupuje Švejkův kamarád přežranec Baloun.

Při pohledu na líně tekoucí Sázavu naskočí vzpomínka, třebaže je březen, na Rozmarné léto. A maně si promnu prsty ušní lalůček. Pravda, řeka není moc hluboká. Bílou velrybu by zde nikdo nehledal. Ale tři muži ve člunu by zde plout mohli, o psu nemluvě. Vždyť legrace se dá užít kdekoli. Vida, baráček. V něm by mohl po svém neklidném životě v ústraní žít se Sam Somervillovou Quinn vyjednavač. Snad jen ty vinice by mu chyběly. Tak by se dal na okurky. No co.

Ovšem i v té nejzapadlejší vísce se mohou udát nepěkné věci. O čemž by mohl vyprávět komisař Magret. Neboť kde je člověk, čím si můžete být jistí? Když míjím sběrné kontejnery plné odpadků, jako bych vstoupil do světa pana Hrabala. Skloním hlavu a marně hledám na zemi perličky na dně. Ale tak to přece není. To se musí člověk podívat výš, do očí.

A už otvírám dveře knihovny a rázem jsem pohlcen světy lásek, tužeb, slz, hněvů, radostí i tragédií, proseb, víry i beznadějí… Míjím fotografie moudrých. Charlese Dickense, Boženy Němcové, Jaroslava Seiferta, Viktora Huga, Moliéra, Jana Nerudy… Kdo z nich je nejbližší mému srdci? Koho si vybrat?

Ale já už mám dávno jasno. Proto sem chodím. Zajdu za regál, vyjmu libovolnou knížku a vzniklou mezírkou se okouzleně dívám na sličnou místní knihovnici. Jak ten život umí být krásný…

Autor: Jiří Cinkeis