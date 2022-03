"Sáhli jsme po našem ověřeném autorovi Petrovi Tomšů. Ten není jen autor divadelních her, ale letos vydává svůj první dobrodružný román Vesmírní pytláci. Moc mu držíme palce, aby byl mezi čtenáři stejně úspěšný, jako jsou jeho hry. My pro letošek nacvičujeme středověký sitkom Rytířova dcera. Doufám, že moc z těch vtipných situací nezamrzne v podání našeho souboru. Když budeme chtít alespoň naznačit něco z nové hry, tak si zkuste představit, co se asi může stát, když pan otec rytíř musí odjet do války s králem Janem a jeho sedmnáctiletá dceruška zůstala sama doma. To je ale radosti, když se rytíř po 8 měsících vrátí!"