Sjíždění řeky je jedním z nejlepších způsobů, jak strávit letní dny - nabízí dobrodružství, osvěžení a příležitost k úniku do přírody. Představte si klidnou plavbu po čisté řece, kdy slunce jemně hřeje a kolem vás se rozprostírá malebná krajina.

Plavba na kánoi je skvělým způsobem, jak relaxovat, ale zároveň zažít vzrušení ze sjíždění řeky. Ideálním místem pro takový zážitek je úsek řeky Sázavy z Ledče nad Sázavou do Horky II. Tato přibližně 20 kilometrů dlouhá trasa je vhodná pro začátečníky a nabízí dokonalou kombinaci klidných míst a lehčích peřejí, které cestu zpestří.

Lodě si lze pohodlně půjčit přímo v Ledči nad Sázavou, takže není nutné starat se o vlastní vybavení. Kdo si chce výlet užít naplno, může si cestu rozdělit na dva dny a přenocovat v Chřenovicích. Místní tábořiště nebo kemp nabízejí pohodlné ubytování a strávení večera pod hvězdnou oblohou u táborového ohně. Pak se jen stačí probudit do letního rána a být připraveni na další den plný zážitků.

Lodě lze pohodlně vrátit v Horce II, a to nedaleko vlakové zastávky, odkud se vodáci vrátí zpět do Ledče nad Sázavou. „Pohodlnější výlet na řece nenajdete, tak sbalte své batohy a honem na Vysočinu,“ doporučují ti, co už takový zážitek mají za sebou.