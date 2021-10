Kam poputuje další dopis, ve kterém si procvičíme komunikaci v anglickém jazyce? To je zatím otázka, na kterou společně hledáme odpověď."

/FOTOGALERIE/ Co může anglická Lady-in-Waiting napsat v zastoupení anglické královny žákům české základní školy? V loňském roce žáci Základní školy Vorlina ve Vlašimi po návratu do školních lavic společně napsali dopisy anglické královně. Žáci si procvičili základní fráze, které se během distanční výuky doma naučili a zeptali se na pár zvídavých otázek samotné královny. Pak nastal čas čekání a napětí. Odpoví? Přijde dopis od samotné panovnice?

