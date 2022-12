Kvíz: Planeta žije mistrovstvím světa. Dámy, jak se vyznáte ve fotbale vy?

Spousta žen hraje dobře fotbal a ještě více jich nejoblíbenějšímu sportu na planetě fandí. Troufáme si ale říci, že většina z něžnější poloviny populace bere fotbal jako nutné zlo. Momentálně v Kataru vrcholí světový šampionát a manželé, partneři, milenci i kamarádi neustále hledí na zelený trávník a partu jedenácti bláznů, co se snaží vstřelit kulatý nesmysl do brány. Milé ženy a dívky, vyznáte se ve fotbalové terminologii? Když se od televize ozve: "Co to pískáš, to nebyl ofsajd!", víte, o co jde? Přitom ofsajd se dá vysvětlit jednoduše - zkrátka je to podobné, jako když jste v obchodě dříve než prodavačka… Milé dámy, které fotbalu příliš neholdujete, i znalé fanynky, zkusíte si náš kvíz?

Radost fotbalistů Maroka z postupu přes Španělsko | Foto: ČTK / AP / Martin Meissner