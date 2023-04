Minitržnice v Křížově pod Blaníkem se v krátké době stala vyhledávanou akcí

/FOTO/ Třetí Minitržnice v Křížově pod Blaníkem se uskuteční v sobotu 8. dubna od 9 do 13 hodin ve spolupráci místních dobrovolníků, hasičů, Obce Pravonín a Farmy Křížov - Před bezem klekni. „Trošku se nám to zvrtlo a vůbec mini to není. Přijede třicet stánkařů. Přibydou dílničky pro děti,“ předeslala hlavní organizátorka akce Renata Vondráková.

Minitržnice v Křížově pod Blaníkem. | Foto: Lucie Sedláková

Minitržnice jako nápad vznikla v době koronaviru, kdy trhy nebyly organizovány, a tak malí výrobci, potravináři, zemědělci a tvůrci neměli možnost prodat své výrobky. „Některé akce se rušily i preventivně, proto nás napadlo uspořádat vlastní,“ uvedla Renata Vondráková. Cílem bylo přilákat skutečné místní výrobce, ne ty, kdo zboží překupují. Ze začátku nebylo jisté, jestli vůbec nějací prodejci z regionu budou mít zájem. „Dnes nám sami volají a my je skoro nemáme kam dát,“ zmínila Renata Vondráková s tím, že Minitržnice je vyhledávanou akcí s návštěvností okolo 1200 lidí. Jak slavíte Velikonoce? Pochlubte se vašimi fotkami Na setkání si lze koupit regionální pivo z Špácal z Louňovic, med, vejde, bio kuřecí maso, výrobky z kravského i kozího mléka, brambory, bezové speciality, sušené ovoce, salsy, marmelády, lízátka z březové mízy, mák, jarní věnce a dekorace, svíčky z včelího vosku, medovinu, propolis, domácí kvásek i mouku, přírodní bylinnou kosmetiku, bio čaje, necukrovinky, perníčky, nakládané zelí, fermentované výrobky, brambory, cibuli, domácí octy, domácí mošty, ručně šité dekorační výrobky, tašky, čapky, ručně vyráběné šperky, květiny, uzené ryby a rybí speciality. Zajištěno bude i bohaté občerstvení – nealkoholické nápoje, pivo, klobásy, bramboráky, veganské tříchodové menu, domácí biokuřecí vývar. Zahraje kapela Kotlík z Čechtic. Velikonoční dílničky zajišťuje načeradecký spolek Moudré Sovy. Akci finančně podpořila Obec Pravonín. Renata Vondráková, Farma Křížov - Před bezem klekni