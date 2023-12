/FOTO/ Také v Krhanicích letos mohly děti s rodiči hledat rozsvícená adventní okna. Zpestření procházek připravil místní spolek Aktivní Krhanice. „Jsem ráda, že se letos koncept této adventní hry podařilo přenést i do Krhanic,“ řekla předsedkyně spolku Lucie Maršíková.

Sousedské zastavení se u adventních štafliček u Základní školy v Krhanicích. | Foto: Lucie Maršíková

Každý den se v Krhanicích rozsvítilo nové adventní okno. Na Facebooku i webu spolek vždy ráno odhalil popis a GPS, kde se tak stane. Děti měly k dispozici herní plány, do nichž zaznamenávaly, kde okna našly. Adventní okna svítila od neděle 3. prosince do soboty 23. prosince vždy od 17 do 19 hodin. Do přípravy se zapojilo celkem 20 rodin a školní družina.

Některá okna navíc skýtala překvapení – ať už v podobě ozdoby, perníčku a čaje, stromečku se sladkým překvapením, nebo přímo otevřeného dvora, kde majitelé vítali hledače oken u ohně, svařáku a vánočních koled.

Kolik rodin s dětmi se do letošního prvního ročníku hledání oken zapojilo, se zjistilo až na samém konci. Vyvrcholení krhanických adventních oken proběhlo při pokojném sousedském zastavení se u adventních štafliček v sobotu 23. prosince od 18 do 20 hodin u základní školy – na hledače oken tam čekal nejen box, kam odevzdali herní plány, ale také adventní štafličky s cukrovím a čajem, vánoční hudba a betlémské světlo. Organizátoři vylosovali tři děti a malým šťastlivcům doručili na Štědrý den dárek.

Jak to dříve vypadalo v adventním čase, se děti dozvěděly v pohádkovém příběhu

Lidé na místě setkání před školou zanechali svíčky k uctění památky obětí střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Adventní okna nabídla možnost vyjít s dětmi na procházku a potkávat se, šířila vánoční náladu a již teď se organizátorům hlásí zájemci o „své adventní okno“ na příští rok. „Pokud se rozhodneme v akci pokračovat, byli bychom rádi, aby více zapojených rodin otevřelo své dvory a pozvali své sousedy na malé pohoštění či doprovodný program. Nutit je ale nebudeme, stejně jako letos by to mělo být dobrovolné a vycházet z lidí samotných. Pokud se nám podařilo inspirovat alespoň jednu rodinu k zapojení se, pak adventní okna splnila naše přání,“ dodala předsedkyně spolku Lucie Maršíková.

