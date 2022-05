Počtem přihlášených projektů byl 15. ročník Velké ceny cestovního ruchu rekordní – poroty složené z odborníků na cestovní ruch, marketingovou komunikaci, grafiku či ekologii posuzovaly celkem 52 produktů, kampaní a dalších počinů od 35 přihlašovatelů. I o to je vítězství cennější. „Porota ve svém hodnocení mimo jiné uvedla, že se jedná o komplexní přístup dokládající, že jde udržitelný projekt s jasnou vizí a mnoha součástmi realizace. Projekt dle hodnotitelů vyniká skvěle nastavenou spoluprací mezi všemi subjekty, která je základním předpokladem udržitelného rozvoje,“ vysvětluje manažerka Kraje blanických rytířů Tereza Kubištová, která z rukou Evy Frindtové, zástupkyně organizátora soutěže – agentury COT group – 18. března ocenění převzala. Ačkoli byl Kraj blanických rytířů vyhlášen nejlepším udržitelným projektem let 2021/2022, cesta k udržitelnosti byla dlouhá sedmnáct let. Za existencí a rozvojem Kraje blanických rytířů stojí práce a ochota desítek lidí – z měst a obcí, informačních center, turistických cílů, restaurací, ubytovacích zařízení, půjčoven – zkrátka všech, kteří se svou prací či zájmem podílejí na cestovním ruchu na Vlašimsku, Voticku, Dolnokralovicku a ve Zruči nad Sázavou. A chtějí spolupracovat.