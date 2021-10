/FOTOGALERIE/ Vymýšlením vtipů se Jiří Cinkeis baví už několik let. Pod pseudonymem Kocábka se svým kamarádem kreslířem Josefem Pšeničkou, který jeho nápady přenáší na papír, odlehčují vážnost témat jako staroba, manželské vztahy a humorný obrázek dokážou vykouzlit i z obyčejného, jinak nenápadného ruchu dne. Společně se pohupují na vlnkách humoru a člověčiny.

