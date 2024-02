Na výstavní ploše v hale 3 v sekci B03 zájemce seznámí s činnostmi a plány organizace, s činností reprezentačního týmu handicapovaných rybářů v plavané, s aktivitami Středočeského územního svazu a ve spolupráci s partnery a sponzory také nabízí k prodeji pestrý sortiment.

Jako tradičně nebudou chybět čokolády s rybářskou tematikou, perníkoví kapři, luxusní staročeský špek od společnosti Maso Třebovle, produkty výrobce rybářských krmiv Timár Mix a mnoho praktických, propagačních a upomínkových předmětů Petrova cechu.

Velmi lákové by pro návštěvníky mělo být losování o ceny v celkové hodnotě převyšující 50 tisíc korun. Hlavními taháky jsou špičkový echolot z produkce Lowrance od společnosti Wavy Boats, víkendový pobytový voucher v kempu Andělské laguna na Slapech, luxusní bivak od firmy Aqua, pruty, několik navijáků, tašky, nástrahy a návnady, brýle Polarized, předplatné časopisu Rybářství a mnoho dalšího. To vše může vyhrát ten, kdo přímo na výstavní ploše podpoří handicapované rybáře nákupem nabízeného zboží, propagačních předmětů či darem.

„Věřte, že vaší účastí a příspěvkem podpoříte potřebné a pomůžete tak lidem, které osud v některých činnostech omezil, nikoli však v rybařině,“ zdůraznil tým kladrubských handicapovaných rybářů. Ten také poděkoval pořádající společnosti ABF a jejímu manažerovi Michalu Sedláčkovi za podporu a plný servis, kterou mu poskytují.

Časový harmonogram veletrhu:

čtvrtek 22. února od 10 do 18 hodin

pátek 23. února od 10 do 18 hodin

sobota 24. února od 10 do 18 hodin

neděle 25. února od 10 do 16 hodin

Více o celém veletrhu naleznete ZDE.