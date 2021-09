Když studenti gymnázia pomáhají

Čtenář reportér





„Člověk by se měl chovat tak, jak si myslí, že by se měli chovat všichni.“ Tak zní citát prvního českého prezidenta Václava Havla. Benešovští gymnazisté si myslí, že by se všichni lidé měli naučit pomáhat druhým. Proto se rozhodli jít příkladem a zorganizovat v sobotu 4. září benefiční akci, která pomůže potřebným.

Benešovští gymnazisté. | Foto: archiv Gymnázia Benešov