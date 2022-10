A co je hlavní. Na Danielku se podařila vybrat neuvěřitelná částka a pořadatelé Nadačnímu fondu Zlatá hvězda odeslali částku 35 000 korun. A to není vše. Někteří z dodavatelů žádali o zaslání transparentního čísla účtu nadačního fondu, aby ještě mohli něco poslat, protože to v tom spěchu místě nestihli. Částka pomůže rodině Vinšů se o obrovský kus přiblížit k pořízení rehabilitačního přístroje pro Danielku. Kdo na festivalu měl možnost Danielku vidět osobně, jistě pochopil, v jak nelehké situaci rodina je.