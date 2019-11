Za důstojné odcházení: když děti mluví o umírání

/FOTOGALERIE/ My dospělí o smrti většinou nehovoříme, nepřipouštíme si ji, vytěsňujeme ji. Možná je to v důsledku výchovy, protože jsme až příliš často od svých rodičů slýchali, že o smrti se nemluví, nebo ji jen odmítáme jmenovat či pomyslet na ni, abychom ji nepřivolali. Zkrátka děláme, že není, a zároveň se děsíme momentu, kdy ji potkáme. O to větší šok či překvapení zažijeme, když nám o umírání začnou povídat děti…

Hospic Dobrého Pastýře odstartoval první ročník kampaně „Za důstojné odcházení“. | Foto: Archiv TŘI, o.p.s.