Kapela Jelen vystoupí poprvé na Konopišti!

Kapela Jelen slaví letos 10 let od svého založení a koncert si poprvé připravili také do krásného Přírodního divadla Konopiště. Již teď si můžete zakoupit na 23. června vstupenky v ceně 599 korun v předprodeji v síti Went nebo také jsou k dispozici v Kulturním a informačním centru a také Turistickém informačním centru Benešov.

Kapela Jelen. | Foto: archiv kapely

Kapela se v posledních letech vypracovala mezi nejžádanější jména hudební scény. Během večera zazní výběr těch největších hitů kapely jako je třeba Magdaléna nebo Ještě jednu noc, doplněných o songy ze zatím posledního studiového alba. Na koncertu se představí také Pavel Callta s kapelou a vítěz Českého slavíka ATMO music. Můžete se těšit na skvělý hudební večer. Autor: Marian Prchlík