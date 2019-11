Jednou budem dál…

30 let. Pro mě příliš dávno na to, abych si to pamatovala, ale příliš nedávno, abych to považovala za dávnou minulost. Všude teď létají vznešená slova jako "svoboda" a "demokracie". Čekám na listopad se zvědavostí, co se stane. Loni přibližně touto dobou vrcholily oslavy výročí založení republiky.

Fotky Václava Havla jako symbol sametové revoluce. | Foto: Marta Dušková