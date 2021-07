V rámci Festivalu muzejních nocí se můžete v sobotu 26. června od šestnácté hodiny v Muzeu umění a designu Benešov těšit na speciální výtvarnou dílnu pro děti k nové výstavě Všednost, na komentované prohlídky a na koncert slovenské zpěvačky Katarzii, který odstartuje ve 20 hodin na dvorku MUD. Do muzea i na program je po celou sobotu vstup zdarma!

Muzeum umění a designu na Malém náměstí v Benešově. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

Program Muzejní noci

16:00 - 17:00

Všední dílna pro děti

od 6 - 13 let (edukační program k výstavě Všednost)

Řeč těla, pantomima, mimika, hlas a gesta. Ztělesnění hmotných objektů neživého světa, přírodních úkazů, času či snů. Na kreativní dílně se s dětmi staneme živoucími artefakty našich domovů a poznáme novou výstavu Všednost, která právě v MUD probíhá.

Kapacita omezena. Hlaste se prosím předem na e-mail: drexlerova@mudbenesov.cz nebo na telefonním čísle: 603 914 507

17:00 - 18:00

Kurátorská komentovaná prohlídka výstavy Všednost

První komentovaná prohlídka nové výstavy je tady! Provedou vás kurátorky výstavy Markéta Hornerová a Barbora Pavliš.

18:00 - 19:00

Kurátorská komentovaná prohlídka výstavy Crashtest 11 / Na rozhraní

Po komentovce výstavy Všednost vás zveme do suterénu MUD na prohlídku výstavy Na rozhraní.

19:00 - 20:00

Kurátorská komentovaná prohlídka výstavy Všednost

Komentovaná prohlídka nové výstavy Všednost! Provedou vás kurátorky výstavy Markéta Hornerová a Barbora Pavliš.

20:00 - 21:30

Katarzia v MUD*

Koncert slovenské producentky a textařky žijící v Praze. Její texty jsou charakteristické otevřeně pojmenovanými momenty a příběhy z našich životů a vztahů. Má na kontě čtyři studiová alba. Právě s posledním, albem Celibát, přijede poprvé i do Benešova.