Divadelní oddíl TJ Sokol Popovice je malé divadlo. Když malá vesnička, tak i malé divadlo. Jejich domácí ochotnická scéna je v sále obecního úřadu. Mají 15 ochotných členů. Nejmladšímu bylo 13, nejstaršímu 77 let. Ten nejstarší je srdcař. Na jevišti i ve zdravotní kartě.

Divadelní oddíl TJ Sokol Popovice. | Foto: archiv divadla

"Rok 2020 měl pro nás být něco nového. Zkoušeli jsme vlastní hru, do které jsme se snažili dostat všechno malé, směšné, čemu se zaslouží zasmát. Do scénáře jsme se snažili trefit takovou postavu, aby se ostatním hrála, co možná nejsnáze nebo naopak to byla role, kterou si kdo chtěl zahrát. Děj napovídal divákům, že je lepší si pomáhat než škodit. Nebo že společně všechno zvládneme. Jedním vtípkem, který se táhnul celým dějem byla i narážka na „óčkování“. V ději to byla lžíce rybího tuku a tužkou na čelo namalované „ó“ jako ošetřen.