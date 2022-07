A to tedy úplně jinak, než jak to děti znají z klasického vyprávění. Vlk byl dobrák, nikoho nesežral. Myslivec si stál za tím, že jo, že vlk spolknul Červenou Čepičku a dělal ze sebe hrdinu. Ale nakonec musel přiznat, že si to vše jen vymyslel a vlk je v tom nevinně. Pohádka naopak byla pro děti zdrojem obrovské zábavy a tak svůj záměr do puntíku splnila.