V úterý 28. prosince obdržela aktivizační pracovnice hospice Martina od Filipovy maminky e-mail:"Dobrý den, už si celá rodina myslela, že máme vánoční čas za sebou, ale to jsme se mýlili, protože nás, vlastně Filipa čekal jeden překvapivý dárek dneska ve schránce. To Filipovi přišel dopis s poděkováním od paní Heleny za levandulový polštář spolu s neuvěřitelnými fotkami. Neumíte si představit tu radost v jeho očích a to bušení srdce, když zjistil, že se mu zpětně někdo ozval. Fotky si prozatím uložil ve svém kufříku a chce si je zastrčit do alba. Svým jménem děkuji Vám, že jste se pustila do Ježíškových vnoučat a vydržela tu písemnou peripetii, kterou to s sebou přináší. Pak nejen Vám, ale i paní Helence a ostatním klientům přeji v novém roku více příjemných chvil, energie, síly a světla na konci tunelu. Ještě jednou děkuji. Sylvie."