Již na tuto neděli 21. března připadá Mezinárodní den zdravého spánku. Jeho cílem je oslavit dobrý spánek a rozšířit povědomí o tom, jak je pro nás kvalitní spánek důležitý. Jeho nedostatek má negativní vliv na naše fyzické i psychické zdraví a jeho špatná kvalita je častou příčinou dopravních nehod. A tak jsme se zeptali našich čtenářů, jak to mají se spánkem oni. Na naši spací fotovýzvu zareagoval i Pavel Kyselák.

Na naši fotovýzvu pro všechny spáče zareagoval i Pavel Kyselák. | Foto: archiv Pavla Kyseláka

Když byla moje vnučka malá, usínala obklopená svými plyšáky. Někdy to dalo dědovi zabrat, než usnula, a tak téměř usnul taky. V první třídě jsem pro ni občas zašel do školy tzv. poo. Přišli jsme domů a dívala se na pohádku v televizi. Všiml jsem si, jak se jí klíží očička. Ptám se ji: „Lucinko, nechceš si lehnout a spát?“ Ona na to rezolutně: „Dědo, já nebudu spát!“ A skončilo to, jak vidíte na fotce.