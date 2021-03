Místní akční plán rozvoje vzdělávání Obce s rozšířenou působností Benešov ve spolupráci s Mateřským centrem Hvězdička připravili na čtvrtek 4. března od 17 hodin besedu na téma Školní zralost. Setkání bude vzhledem k okolnostem probíhat online.

Beseda na téma Školní zralost. Ilustrační foto | Foto: Eva Jankulárová

Link pro přihlášení vám zašle centrum po registraci. Na besedě se zaměří účastníci na témata a otázky spojené s nástupem dítěte do 1. třídy základní školy. Konkrétně například na to, co zahrnují pojmy školní zralost a školní připravenost. Jaké jsou příčiny a důsledky školní nezralosti či nepřipravenosti. Dále také jaká je role rodiny, mateřské školy a základní školy. Jak připravit dítě na vstup do 1. třídy, jak si zvykat na školu a jaký je význam přípravné třídy.