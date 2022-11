Zazněly známé písničky, citlivě a vtipně upravené, takže diváky nejen pobavily, ale mohli si je společně notovat i s prasátky a vlkem. Nejmenší děti se bály vlka, některé se na něj dokonce mračily. Vypadal na první pohled opravdu strašidelně, ale zároveň to byl trochu nešikovný vlk a větší děti se při jeho výstupech hodně nasmály.

Děti v maršovické mateřince zamykaly zahradu a uspávaly broučky

Tato pohádka má větší herecké obsazení, proto je náročnější na nastudování a hraje se vždy po dvou až třech letech. Jsme rádi, když se nám daří předávat radost. Velké díky patří všem, kteří nejsou na jevišti, ale bez nichž by to snad ani nebylo možné. Poděkování a velký obdiv míří i k našim malým prasátkům, která se se mnou a Ivou Sadílkovou pečlivě připravovala na své vystoupení v kroužku Hrajeme si na divadlo. Pro některé z nich úplně první představení v životě. A zvládla to opravdu výborně. Jsme na ně moc pyšné!

Děkujeme vám divákům za podporu, rodičům našich malých svěřenců, našemu milému zvukaři, pokladnici a fotografce v jedné osobě, děkujeme, že můžeme a těšíme se zase příště, kdy se společně naladíme na čas vánoční.

Autor: Marta Vostřáková

#clanek|7177129#