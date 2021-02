"Heligonkáři, kteří vždy zaplní sál, proslulý pochod na velkou vzdálenost (10km!) s názvem Kanape, hasičská soutěž, narozeniny hasičů a hasiček, ples, zábava, Mikuláš, Silvestr. Všechno vzal ďas, tedy Covid 19. Zavřel klubovnu, zavřel sál a nakonec zavřel i náves. Ne nebylo všechno jen špatné. Pálení čarodějnic sice nebylo v plné parádě, ale májku jsme postavili. I když je fakt, že jí mladí trochu neuhlídali…

Horké léto také přineslo hned dvě svatby. Ženil se nám předseda a zároveň držitel klíče od hasičské pokladny. A při druhé svatbě nám jeden junák z blízkého Řemíčova odvedl naší krásnou Šárku. Ale zaplatil za ní, všechna čest, jen jsme si ho museli zastavit! Na konci léta se povedlo sehnat naší drobotinu a udělat Dětský den, jako každý rok. Také se v malé skulince mezi různými úrovněmi omezení povedl tradiční Velký závod malých motorek. 15 ďasů na Pionýrech a mopedech kroužilo na trase v oblacích prachu a už, už věřili, že ujedou i všem těm opatřením. No, neujeli, zatím.

Druhá vlna smetla těšení se na pouťovou zábavu i Mikuláše

To bylo někdy v září. A pak druhá vlna odnesla těšení na pouťovou zábavu a Mikuláše. Vláda zavelela a my jsme zase seděli doma a koukali na televizi. Ale i tak jsme stačili ozdobit vánoční smrk a náš lezec Martin Šveců opět vynesl vánoční hvězdu. A taky se uklidila náves, a nasvítil dřevěný vláček na dětském hřišti a byl i grog a svařák. A bylo fajn v ten předvánoční čas. Samozřejmě měli všichni roušky a rozestupy byly předepsané! A na přiložené fotce se vám jen zdá, že roušky kolegové nemají.

A pak už se blížil Štědrý den a Silvestr. Svátky jsou pryč a je tady únor. O co méně je letadel na obloze, o to více tady u nás máme sněhu. Jako by se probudil pan Lada a přivezl nám ho sem na sáňkách z rodných Hrusic. Ale leden nepřinesl jen ten sníh, přinesl ve svém samém závěru i výbornou zprávu. Přišla nečekaně jako blesk. Pan starosta z Miličína, pod který Petrovice patří, nám oznámil, že se může konečně začít s rekonstrukcí sálu v Petrovicích. Už to bylo opravdu třeba. Ne že bychom tu svítili loučemi a pálili suchý trus na otevřeném ohništi, to ne. Nicméně bar/výčep pamatuje opravdu hodně.

Například byl ještě ve funkci Ronald Regan, americký prezident a také pamatuje dnešní petrovické hasiče padesátníky jako klučiny co si tu dávají první kořalky a pivo. Zkrátka na sále bude nový bar a také stoly a židle a podlaha. A to je vlastně dnešek. Tady jsme. Starosta nás požádal, abychom trochu pobořili starý bar a připravili místo pro nový. A my mu rádi vyhovíme, protože je fajn mít prima starostu, který se stará. A už se těšíme, že budeme psát o divadle a o heligonkách a jak budeme slavit kulaté výročí sboru a jak už vezmeme stříkačku je vyšplouchneme tu zatracenou virovou potvoru."

Autor: Jan Augusta