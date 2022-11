Jak děti lovily záporné hrdinky aneb Halloween v Načeradci

/FOTOGALERIE/ Poslední říjnový víkend patřil v Načeradci Halloweenu. I přes to, že mezi nápadem uspořádat oslavu Halloweenu a samotnou realizací uběhlo sotva pár týdnů a a pořadatel, kterým bylo Mateřské centrum Moudré sovy, měl na přípravu skutečně málo času, podařilo se nachystat parádní halloweenskou sobotu. Ta začala ve čtyři hodiny a děti měly možnost buď rovnou začít stezkou, která vedla od hřiště přes starou cestu do zámeckého parku, nebo se jít podívat nejprve do hasičárny vyzdobené v duchu halloweenu.

Halloween v Mateřském centru Moudré sovy v Načeradci. | Foto: Lucie Vavřenová

Na jednotlivých stanovištích stezky byly pro malé účastníky připraveny úkoly, jejichž splnění potvrdili otiskem razítka. Stezka byla vyzdobena dýněmi, které sami děti pro centrum vydlabaly a věnovaly, a na každém stanovišti je čekala i strašidelná výzdoba. Během odpoledne a večera měly za úkol nejen splnit všechny úkoly ze stezky, ale také dohnat Disney záporné hrdinky: Cruelu, Zlobu, Zlou královnu, Uršulu a Srdcovou královnu - a získat od každé jedno písmenko do tajenky a tu vyluštit. Ve Voticích obsadila klášter strašidla, duchové a další příšery Jelikož se záporné hrdinky pohybovaly na stezce i kolem hasičárny, neměly to děti vůbec jednoduché a častokrát si nás opravdu musely chytit. Nutno říct, že jsme se skutečně snažily utíkat, co nám síly a věk stačily. Každý „lovec záporáků“, který nám následně v hasičárně ukázal vyplněnou kartičku s razítky a písmeny, pak získal poklad z truhly, kterou ale děti nejprve musely samy najít. Po rozdělení pokladů a rozdání diplomů všem lovcům pak přišel čas na řádění na parketu. Tančili jsme, několikrát vytvořili dlouhého hada a nakonec došlo i na tak oblíbenou židličkovanou. Děti nás moc potěšily, protože všechny měly krásné masky, splnily všechny úkoly, a co nám udělalo snad největší radost – vypadalo to, že si oslavu užívají a baví se. Jelikož se držíme hesla spokojený rodič = spokojené dítě a naopak, bylo v hasičárně nachystané občerstvení pro velké i malé, což určitě vyhladovělí lovci i jejich rodiče ocenili. Jak už to tak bývá, nemohly bychom realizovat takovou akci nebýt sponzorů a pomoci našich partnerů - velké díky patří tedy nejen jim, ale i sponzorům, kteří do akce věnovali občerstvení, kostýmy a podobně. Autor: Lucie Vavřenová