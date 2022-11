Posluchači už v rámci cyklu mohli navštívit Tanzanii s Davidem Švejnohou, přejít pěšky Karpaty s Viktorkou Rys, projet Japonsko na motorce s Dominikou Gawliczkovou nebo projít Amerikou od Mexika do Kanady po Pacifické hřebenovce s Jakubem Čechem.

Po letní pauze se „Na cestách s Rytmusem“ vrací do Šímovy síně v Muzeu umění a designu v Benešově. Ta se zaplnila mnoha milovníky cestování. Po přednášce odcházelo plno nadšenců s plány, jak a kdy Írán navštíví. Dozvěděli se totiž, že je to obrovská země, plná nádherných památek i přátelských lidí, se skvělým jídlem; navíc bezpečná pro turisty. „Rozhodně mě zaujal velmi živý projev přednášejícího, krásné fotky a příběhy ze života Íránců. Bylo znát, že Vladimír jezdí do země dlouho a neváhá se podělit o plno detailů,“ komentoval posluchač. „Mě přišlo skvělé, že byl tak vtipný, nemám rád uspávače hadů,“ doplňuje další. Diváci se bavili nejen při přednášce, ale i během pauzy, kdy Vladimír Váchal rozložil na stole malý orientální bazar: „Smlouváte ráda? Ne? Tak takhle: Já řeknu tři sta, vy řeknete sto padesát…“

Vladimír Váchal je cestovatel, tlumočník z perštiny, abstraktní malíř a průvodce. Írán tak zná z mnoha úhlů pohledu. Poprvé ho navštívil jako osmnáctiletý turista, později začal studovat v Teheránu perštinu, tlumočit na obchodních jednáních a také provádět české turisty. Před posluchači vykouzlil pestrou orientální mozaiku. „Ležíte na perském koberci, popíjíte čaj s osmi kostkami cukru a vaše babička doma říká, že jste hrdina, protože jste jel do Íránu,“ komentuje pobaveně zálibu Íránců ve sladkém. V závěrečné diskuzi padaly dotazy na další osobní zkušenosti i na aktuální politickou situaci a řeč přišla i na postoj běžných Íránců k Americe, nebo k islámu.

Účastníci mohli namísto vstupného přispět do veřejné sbírky na pomoc lidem se zdravotním postižením. „Děkujeme všem, kteří přispěli i skvělému přednášejícímu, který věnoval svůj čas i energii! Letošní cyklus přednášek uzavřeme 28. listopadu, kdy nás pěšky z Brna do Porta vezme Ondřej Herzán. Spojíme přednášku s hudebním vystoupením. Bude to takový večírek pro cestovatele s aukcí cestovatelských předmětů,“ zve na další akci ředitelka Rytmusu Střední Čechy Pavla Fleischhansová.

Zuzana Klímová Vaňková