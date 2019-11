/FOTOGALERIE/ Hned začátkem září se pyšelští školáci v rámci činnosti školní družiny zapojili do skvělého projektu, který nazvali pořadatelé Od žaludu k dubu. Jde o projekt, ve kterém se žáci formou úkolů a pozorování seznámí se stromem od kořene k listům, zjistí, co se s ním děje během roku, odkud pochází dřevo, k čemu slouží a jak je strom důležitý pro přírodu a pro člověka.

Pyšelští se radují z nové generace stromů. | Foto: Archiv ZŠ Pyšely

"K této formě činnosti nás dovedla i jedna z maminek, která nás oslovila, že by chtěla vysadit duby na pozemku, který má k dispozici. Neváhali jsme a ihned jsme vyrazili sbírat žaludy. V Pyšelích to letos byla věc nelehká. Naštěstí se nám to nakonec díky této mamince podařilo a přinesli jsme celou tašku žaludů. Nasbírali jsme jich až 3000 kusů. Budeme postupně dostávat informace a fota, jak krásně rostou. Sazenice budou poté po dohodě s obcí vysazeny v Pyšelích a jejich okolí,“ uvedla vychovatelka Hana Slámová.