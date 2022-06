Ohlasy hráčů: Jarda Borek,i když pro zranění úvodní zápasy vynechal,s 19 brankami se stal nejlepším střelcem mužstva dodal l: "Zápas byl bojovný, soupeř se představil i s některými zákeřnými zákroky, hlavně v první třetině nám chybělo důsledné bránění, ale i za stavu 0:3 jsem věřil v obrat a mužstvo jsem doslova vyburcoval k důslednému bránění".Jen o branku méně dal Tomáš Martínek: "Kladl jsem důraz na komunikaci mezi hráči, zápas to byl o zkušenostech, byli jsme klidnější než soupeř, nejlépe se mi hrálo s Pavlem Holejšovským ml.,já mu přihrál na druhý náš gól a on po úniku mi krásný,vítězný gól připravil". Martin Vošický: "Škoda, že máme málo přítomných beků. Byl jsem na začátku akce na vítězný čtvrtý gól, za naší brankou jsem vybojoval puk a přihrál ho Pavlovi Holejšovskému, který ujel všem a přihrál vzorně Tomášovi Martínkovi, který trefil šibenici".

Miroslav Fialka: "Třináct let jsem hokej nehrál, rozhodl jsem se nastoupit do mužstva až na oslavách padesátin Jardy Borka. Hokej se nezapomíná a myslím si, že hlavně pohybem a kondicí jsem byl pro mužstvo prospěšný". Pavel Holejšovský ml.: "Určitě bylo dobře, že jsem po neúspěšném začátku byl postaven zpět do útoku a podílel jsem se na dvou rozhodujících brankách. Zvlášť můj únik na vítězný gól byl rozhodující. Martin Vošický vyhazoval puk za naší brankou, šlo to na beka soupeře, tuto přihrávku jsem protečoval a ujel, šli jsme dva na jednoho, žabkou jsem prohodil puk na Tomáše Martínka a ten trefil pod víko branky. Předtím jsem směřoval puk na vzdálenější tyčku, ale bez úspěchu. Jsem šťastný a věřím, že příští rok budeme v této sestavě pokračovat". Pavel Holejšovský st.: "Jsem rád, jak takto sezona dopadla. Je potřeba, aby v Čechticích se hrál hokej co nejdéle se zapojením hlavně mladých". Roman Burian, hráč,vedoucí a manažer týmu ještě dodal: "Boj o třetí příčku byl i pro mě infarktovým zápasem, ale mužstvo ukázalo sílu a srdce. Touto cestou chci poděkovat hráčům za nejen jejich zájem, ale i za výkony v zápasech a v reprezentaci. Rádi bychom měli i další kvalitní pětku na střídání, což by se projevilo i ve výsledcích".

Josef Kapek