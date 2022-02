„Národní park Ngorongoro je bohatostí druhů zvířat jako Noemova archa,“ komentuje David Švejnoha, cestovatel tělem i duší, jednu z hlavních lákadel Tanzanie zařazenou i na seznam UNESCO. David cestuje do Afriky už od dob svých studií na gymnáziu. Od té doby navštívil řadu zemí v Africe, Jižní Americe i Asii, provozuje virtuální galerii autentického domorodého umění a více jak 15 let pořádá cestopisné besedy. Také vydal knihu Hmyz na talíři, fotografuje a provádí po Africe.

Do Muzea umění a designu Benešov přijel představit Tanzanii, zemi plnou překvapení. Diváci zhlédli úžasné fotografie z divočiny na nekonečných pláních národního parku Serengeti, velkou migraci zvířat u jezera Ndutu, národní park Tarangire s nádhernou přírodou plnou baobabů. „Nezapomenutelný zážitek bylo setkání se slonem. Prošel těsně kolem mě tak blízko, že mi ohnul zrcátko auta,“ vzpomíná s úsměvem David Švejnoha a doplňuje: „Černý obchod se slonovinou a pytláctví se rozšiřuje, když není turistika a chybí zdroj obživy, což je, bohužel, teď v době covidu.“ Posluchači nepřišli ani o zážitky z lovu s masajskými kmeny a příběhy o masajské kultuře.

Výnos z přednášky věnoval do sbírky

„Děkujeme Davidu Švejnohovi za podporu. Celý výnos z přednášky i prodeje věnoval do veřejné sbírky na pomoc dětem s postižením a jejich rodinám,“ sdělila Pavla Fleischhansová, ředitelka společnosti Rytmus Střední Čechy, která poskytuje pomoc pro lidi a děti s postižením. Dodává: „snažíme se informovat o tom, co děláme a sami si nějak pomoci ve složité finanční situaci; pokud neseženeme finance, museli bychom zvednout telefon a oznámit klientům, že už je nebudeme moci doprovázet na cestách do zaměstnání nebo do školy, podporovat je v zaučení, pomáhat při údržbě domácnosti…, zkrátka museli bychom omezit naše služby. Proto chci také poděkovat našim příznivcům i účastníkům přednášky za podporu.“

Další přednáška z cyklu „Rytmus na cestách“ se uskuteční 17. března opět v Muzeu umění a designu Benešov a těšit se můžeme na Viktorku Hlaváčkovou, známou cestovatelku a autorku knihy „Hory a nekonečno“. Na několikaměsíční pěší výpravu do hor si dovede vše zabalit do sedmikilového baťůžku a sama se vydat vstříc dobrodružství. Představí svoji novinku - cestu před Karpaty do Banátu.

Zuzana Klímová Vaňková