K hradu se lze dostat po červené turistické značce ze zastávky vlaku Hvězdonice nebo Čtyřkoly.

Zříceninu udržuje v Sdružení Zlenice a Klubu přátel hradu Zlenice. Na hradě se konají také nepravidelné akce zaměřené na historii tohoto místa. Známý je rovněž i román Radovana Šimáčka, Zločin na Zlenicích hradě, který byl později zfilmován. Navíc má hrad Zlenice jedno zajímavé specifikum - známý český malíř Josef Lada jeho siluetu několikrát použil coby kulisu při tvorbě svých známých "vodnických" scén.

Nyní je zde postaven nový dřevěný most, který zlepšil přístup do jádra hradu. Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR jej ocenil jako třetí nejlepší tesařské dílo roku 2014. Návštěva zříceniny se dá spojit s výletem na kole z nedalekých Hrusic a poté krásnou cestou podél řeky Sázavy až do Stříbrné Skalice. Pěšky se ke hradu lze dostat například od vlakové zastávky Senohraby po žluté značce (cca 2 km).

Sdružení pro ochranu kulturního dědictví - Zlenice