Drama na penalty

„V týmu znějí jen pozitivní ohlasy, myslím, že to bylo zvládnuté velice dobře, celý turnaj, žádné časové prostoje. Už se těšíme na další ročník,“ hodnotí turnaj člen vítězného týmu „Hecaři“ Jakub Breburda. Hecařům se podařilo obhájit vítězství z prvního ročníku Ananas Cupu, který se konal před dvěma lety (loňský ročník byl zrušen kvůli covidu). „Šli jsme si pro obhajobu vítězství, jsme fotbalisti a chceme být nejlepší. Tenhle ročník měl o dost větší kvalitu než ten první, co se týče úrovně týmů, měli jsme to těžší, tak máme velkou radost, že se nám obhajoba podařila.“ Hecaři v boji o celkové vítězství porazili „Šumiho palec“ a při postupu ze semifinále na penalty porazili „Rumáky FC“.