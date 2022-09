A že se dětí sešlo požehnaně. 44 kusů veselých dětských tváří zapsala do evidence Olina. A pak už začaly hry a soutěže. Do dětských průkazek přibývala razítka o absolvování té které disciplíny. Tak bylo vidět špunta, jak zakousnutý do vlastního jazyka loví z vaničky dřevěné kapříky. Háček jak na velrybu, ale co to dalo přesto úsilí. Někdy jim pomáhali jejich tatínkové a maminky, a také jim dalo práci vytáhnout z vody úlovek. Byla i střelba ze vzduchovky. Samozřejmě se dodržovala ta nejpřísnější bezpečnostní pravidla. To bylo radosti, když se trefila desítka na terči. Skládání kostek na čas, házení míčkem do bezedné tlamy, střílení na branku.