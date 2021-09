Novinkou letošního ročníku byl registrační formulář soutěže přímo na webu www.blanik.net, kam soutěžící mohli pohodlně nahrávat až pět svých soutěžních fotografií, a to od 1. června do 31. července. Prostřednictvím této webové platformy mohli návštěvníci webu hlasovat pro fotografie, které je nejvíce zaujaly. I nyní, po skončení soutěže a vyhlášení výsledků si můžete všechny fotografie prohlédnout na odkazu www.blanik.net/soutez.

Soutěžilo ve dvou kategoriích. O vítězích první kategorie rozhodla odborná porota, složená z profesionálních fotografů. Výherci se mohou těšit na zážitkové ceny – pobyt ve čtyřhvězdičkovém hotelu, společné vstupenky do oblíbených turistických cílů, soukromou prohlídku pivovaru nebo den na řece Sázavě. O vítězích druhé kategorie rozhodli svým hlasováním přímo návštěvníci webu. Autoři tří fotografií, které obdržely nejvíce hlasů, potěší balíček regionálních produktů a dobrot z Kraje blanických rytířů.

Z hlavní ceny, wellness pobytu v hotelovém resortu zámku Ratměřice se raduje Silvie Mogilarská s fotografií „Zámek Vlašim“. Také druhé místo patří fotografii, zachycující krásy Vlašimi. S „Čínským pavilonem“ uspěl u odborné poroty Durica Bešlić, který se může těšit na celodenní rodinný výlet po řece Sázavě. Na bronzovou fotografii čeká poukaz na pivo a prohlídka Rodinného pivovaru Švihov. Tuto cenu vyhrává Petra Vilímovská s jejím ptačím pohledem na vodní dílo Želivka (fotografii nazvala „Vodní nádrž Švihov s kostelem“).

Lenka Komínková s fotografií „Svítání nad Borovnicí“ získává čtvrtou cenu, a to Společnou vstupenku Den ve Zruči nad Sázavou. Celou rodinu potěší volné vstupy do zámku, Vodáckého muzea, expozice Příběh řeky Sázavy, Kolowratské věže a dobrota zdarma ke kávě v kavárně ZRUČné dobroty přímo na zámku! Ze Společné vstupenky Zážitky u Želivky se může za fotografii „Votický samotář“ radovat Petr Mazáč. S rodinou ho čeká výlet do Vodního domu u Hulic, Včelího světa v Hulicích, expozice Příběh řeky Sázavy ve Zruči nad Sázavou a káva nebo nápoj zdarma k občerstvení v Hotelu Zruč nebo v Penzionu Pod Zámkem ve Zruči nad Sázavou.

Na šestém místě se umístil Martin Čech s fotografií „Vyhlídka u Vracovic“. Vyhrává Společnou vstupenku Den ve Vlašimi pro celou rodinu. Podívá se do paraZOO, Muzea Podblanicka na zámku Vlašim, užije si prohlídkový okruh zámeckým parkem a pochutná si na kávě v Rodinné cukrárně na Žižkově náměstí. Sedmé místo patří fotografii „Svítání“ Jana Koukala. Výherce se může těšit na Společnou vstupenku Rodinka od ČSOP Vlašim. Navštíví paraZOO ve Vlašimi, Dům přírody Blaníku u Krasovic a Návštěvnické středisko Vodní dům u Hulic.

O výhercích dobrot a produktů značky Kraj blanických rytířů regionální produkt® rozhodlo hlasování veřejnosti následovně: Balíček dobrot patří Lence Komínkové a fotografii „Před bouří“. Získala 255 hlasů. Z dalších dobrot se raduje Durica Bešlić. Jeho fotografie „Západ slunce nad kostelem“ získala 213 hlasů. Třetí dobroty z Kraje blanických rytířů míří k Martině Fikejsové, jejíž „Západ slunce za Blaník“ získal 153 hlasů.

Blahopřejeme vítězům fotosoutěže a děkujeme sponzorům – členům a partnerům Kraje blanických rytířů, kteří věnovali ceny do soutěže. Děkujeme i ostatním účastníkům soutěže. Užijte si zbytek léta a nezapomeňte s námi sdílet svoje zážitky, třeba na sociálních sítích za pomoci #krajblanickychrytiru.



Autor: Tereza Kubištová