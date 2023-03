Závěrem třídní učitelka Alena Pikrtová s asistentkou Hanou Slámovou slavnostně pasovaly na „Krále čtenářů“ Jendu S., který přečetl od září 29 knížek a ve třídě odprezentoval 16 knih, což bylo nejvíce z celkového počtu 113 knih, které děti přečetly.

Jendu rodiče zároveň přihlásili do celostátního 30. ročníku ceny Kniha dětského srdce, kde děti hlasují o nejoblíbenější knihu, kterou vyhlásilo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze. Do soutěže se ještě ze třídy přihlásili Josefína C., Vincent K., Barbora K.

Alena Pikrtová, učitelka ZŠ T. G. Masaryka Pyšely