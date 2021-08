Fotbalová legenda Antonín Panenka vstřelil na slavnosti rozhodující penaltu

Slavnostní otevření zrekonstruovaného hřiště TJ Sokol Čechtice spojili o víkendu organizátoři se Svatojakubskou poutí. Program slavnosti byl koncipován tak, aby si každý návštěvník na místním rekonstruovaném hřišti TJ Sokol našel to, co je mu blízké. Pořadatelé městysu, Sokola a ZD přítomným nabídli řadu hudebních představení, pohodových a sportovních programů, a to i pro děti - kolotoče, horolezecká stěna atd. Dospělým přišly vhod stánky s občerstvením a známými chutnými klobásami z místního Zemědělského družstva.

Ze slavnostního otevření rekonstruovaného hřiště TJ Sokol v Čechticích. Společné foto Stará garda Bohemians - ST garda Čechtic. | Foto: Josef Kapek