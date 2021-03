Zajistit stabilní zázemí na úrovni 21. století, stabilní a širší členskou základnu, je pro menší či středně velký fotbalový klub, jako je u nás v Týnci nad sázavou, opravdu poměrně složité. Financování klubu, respektive financování nákladů na sportovní činnosti mládeže, je zajištěno výhradně z dotací „Můj klub“ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a rovněž z dotací městských. Čerpání samotných dotací zahrnuje náročnější administrativní úkony, které členové výkonného výboru vykonávají ve svém volném čase a prozatím naštěstí úspěšně.

Díky tomu náš klub nepožaduje placení vysokých členských příspěvků, aktuálně se jedná o 1500 Kč za rok, což je na dnešní dobu velice slušná cena. Za tyto peníze u nás děti sportují zhruba 8 měsíců v roce, dvakrát týdně trénují a o víkendech se hrají mistrovská utkání či turnaje. A samozřejmě vše pod dohledem trenérů a jejich asistentů, kteří do fotbalu investují rovněž velký díl svého volného času. Co se týká kategorie dospělých, tam je situace odlišná a financování jejich činnosti zajišťujeme díky sponzorům, reklamním partnerům či z pronájmů klubových nemovitostí, členských příspěvků.

FK Týnec nad Sázavou považuje za podstatné, aby se snažil udržet všechny věkové kategorie, tzn. minipřípravku, mladší a starší přípravku, mladší a starší žáky, dorost a dospělé. Tímto bychom si rádi vychovali vlastní hráče se vztahem ke klubu a rádi bychom se i tímto způsobem postupně posunovali kvalitativně výše. Naším záměrem je pokusit se postupně navrátit jednotlivé kategorie na krajskou fotbalovou úroveň. A pro naplnění této vize modernizujeme několik oblastí.

Stabilní zázemí nabízí areál stadionu v Náklí



Věříme, že i stabilní a moderní zázemí pomůže k dobrému PR klubu, tj. k šíření pozitivních ohlasů. Z tohoto důvodu jsme se již ve druhé polovině roku 2019 pustili do prvních úprav a oprav v areálu, organizovali jsme ale také nové společenské události.

Prostorům stávajících šaten dáváme klubový nádech, aby se naši hráči cítili „doma“, aby je úspěšná klubová historie motivovala, aby jim tyto atributy dodaly sebevědomí. Prozatím jsme realizovali bannery mapující historii našeho oddílu, současně připravujeme bannery významných osobností oddílu a také další dekorativní a motivační grafické prvky. Díky dotacím se pak tyto prostory z větší části podařilo vybavit i novým nábytkem. Společně s tímto bylo několik vitrín pro získané poháry a ze starých fotografií v rozpadlých rámech jsou vytvořené nové koláže. Na konci ledna se nám navíc podařilo vybudovat i malé klubové work out zázemí (posilovna, rehabilitace), které bude k dispozici všem našim hráčům a trenérům jak pro trénink, tak pro zápasovou rozcvičku a následnou rehabilitaci a uvolnění svalů po výkonu.

Ve sportovním areálu stadionu V Náklí byla v loňském roce provedena brigádně výměna poloviny oplocení, instalace záchytné sítě za branou, byly zasypány staré šachty po rozvodech vody pro zálivku trávníku, dále byla opravena pergola fotbalové hospody a vyčistili jsme okolí areálu od přebytečného materiálu či na černo složeného odpadu.

Do budoucna se budeme snažit ve spolupráci s městem vystavět další část šaten a zázemí a nahradit tím letité unimo buňky, které nyní slouží pouze jako sklady. Velice rádi bychom se zasadili i o výstavbu hřiště s UMT, jelikož v zimních měsících nebo v období kratší dnů chybí plochy pro trénování. vybudování takové plochy by však pomohlo nejen našemu oddílu, ale celém okresu. Na okrese jsou totiž pouze tři taková hřiště a to je při jeho rozloze a počtu týmu skutečně málo.

Klub hradí náklady na školení a získání trenerských licencí



Aby sportovní výchova fungovala správně a dle nových trendů, hledáme trenéry mládeže, kteří mají zájem se vzdělávat a získat trenérské licence. Z klubové kasy po dohodě o delší spolupráci rádi uhradíme náklady na školení a získání těchto trenérských licencí. Do toho procesu se pokoušíme se zapojit i hráče A týmu, kteří zatím studují a nabízíme jim tak brigádu v oblasti, kterou mají rádi a baví je.

Jednoduše hledáme zodpovědné trenéry, kteří se starají se o to, aby z našich nejmenších vyrostli slušní fotbalisté a ideálně i lidé. Trenéři mládeže hrají důležitou roli, ať se jedná o ligových klub či ten náš. K nejmladším kategoriím chceme odborně vzdělané trenéry.

Posloupnost trenérského vzdělání jde od nejnižšího online kurzu Leader Certifikát až po UEFA PRO licenci. Pro rodiče a začínající trenéry vznikl kurz Leader Certifikát, který probíhá online a je bezplatně k dispozici všem, kteří chtějí vědět více o fotbale dětí. Dalším stupněm je již prezenční zpoplatněné školení



Přitáhnout mládež kvalitním vybavením



Nábor mládeže probíhá celoročně a členské příspěvky se pak platí poměrově. Nejvíce však náborové letáky zveřejňujeme vždy začátkem roku a poté v září. Jak již bylo řečeno, snažíme se přitáhnout pozornost rodičů a dětí kvalitním zázemím. Stejně tak ale i kvalitním a jednotným vybavením, jako jsou solidní fotbalové míče, tréninková trika, kraťasy, mikina a tepláky, případně sportovní tašky. I toto aktuálně našim členům můžeme nabídnout. Koncem roku 2020 dostali hráči minipřípravky, mladší a starší přípravky, mladších a starších žáků jednotné klubové tréninkové vybavení. Pokud tak budou přecházet do další věkovém kategorie, stále budou jednotní a nebude nutné pořizovat nové vybavení.

Tento koncept vedení klubu dává smysl, jelikož je nejen finančně úsporný, ale také dlouhodobě udržitelný. Vybrané vybavení tradiční španělské značky Joma totiž není omezenou dobou výroby v letech a bude tak stále dostupné.

Budeme rádi, pokud naše vize a způsob vedení klubu rodiče, děti, hráče osloví a stanou se součástí našeho oddílu.

A tým by se rád posunull vpřed



Nejstarší věková kategorie FK Týnec nad Sázavou prošla v posledních letech výraznou obměnou. V „A mužstvu“ skončili dlouholeté opory a na jejich místo přišli odchovanci našeho klubu a několik nových tváří. Mužstvo tehdy s ambicemi na postup do I. A třídy tedy muselo zpracovat velké změny, a i když to zpočátku vypadalo stále dobře a v I. B třídě se dařilo, přišla řada zranění a četná marodka a jaro 2018 přineslo sestup o soutěž níž. A to i přes to, že po podzimní části sezony se tým pohyboval na vrchu bodové tabulky. Bohužel to s sebou přineslo i rozpad B mužstva a v další sezoně byl už pouze jeden sjednocený tým dospělých, který se ihned snažil vybojovat návrat do krajské soutěže. Krajská soutěž nakonec unikla o pouhé dva body, a protože loňský ročník byl vinou virových opatření anulován, nadále A tým o návrat bojuje.

FK Týnec nad Sázavou.Zdroj: archiv klubu

Činnost dospělých je financována z provozu fotbalové hospody, členských příspěvků, a také í díky partnerům, které se nám oslovit. Spolupracujeme například s týneckou lékárnou, betonárnou, stavební firmou Sypos a se společností QuickSport a Joma. Přivítáme nové hráče i do této věkové kategorie, rozšířením členské základny bychom rádi obnovili i činnost B mužstva.

Striktní selekce na A a B tým by tedy v praxi neexistovala a vše by se odvíjelo od tréninkové morálky jednotlivců, jejich individuálních výkonů či aktuální formy. Takový koncept je přínosný. Nabízíme kvalitní zázemí, kvalitní hrací plochu, pravidelné tréninkové jednotky, herní vytížení i dobrý kolektiv.

Autor: Linhart Jakub