Celkovou přesnou částku zdvojnásobí Nadace Via, s níž studenti spolupracovali. Příspěvek organizaci Rytmus tak nakonec bude činit dvojnásobek. Pokud jste se nemohli zúčastnit, a přesto byste rádi přispěli, stále probíhá online sbírka, kam můžete zaslat svůj dar. Sbírku naleznete na odkazu ZDE . Studenti gymnázia děkují všem zúčastněným, sponzorům i organizátorům a budou se těšit v příštím roce.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.