Obě již dříve oceněné firmy čtvrtých ročníků ENOA Parfume třídy 4. C a Heaven of Roses ze 4. A se díky výbornému bodovému ohodnocení probojovaly do TOP desítky firem. Své první zkušenosti s veletrhem si osvojovaly i nové firmy třetích ročníků CK MADAGASKAIR ze studijního zaměření Cestovní ruch a Čajovna V SADĚ ze zaměření Ekonomika a podnikání, která se probojovala do první dvacítky a získala tak také šanci vystavovat na prezenční části.

Program prezenční části 4. MUB-LINE veletrhu fiktivních firem s podtitulem ČESKO-SLOVENSKÝ NETWORKING odstartoval již v podvečer 8. prosince v 18 hodin adventní procházkou Prahou, na kterou navázala veletržní plavba lodí po Vltavě s vánočním cukrovím, horkými nápoji, koledami, kde účastníci veletrhu navazovali své první obchodní kontakty.

Druhý den od samého rána přímo v prostorách Metropolitní univerzity Praha začal ten pravý veletržní rej. Všech 28 vybraných top firem z on-line části veletrhu postavilo svůj veletržní stánek. Obchodování, soutěže, doprovodný program, vše se neslo v předvánočním duchu.

Závěrečné odpolední předávání cen po náročném dni nám ale opět vrátilo úsměv do tváří

Hned dvě pohárová umístění získaly naše fiktivní firmy v soutěži O nejlepší vánoční leták, firma Heaven of Roses ze 4. A bronzovou příčku a leták Elišky Sochůrkové v červenobílých barvách letošních Vánoc fiktivní firmy ENOA Parfume třídy 4. C zazářil na příčce zlaté.

Žáci obchodní akademie poznali význam Českého registru dárců krvetvorných buněk

Nenechali nic náhodě ani při uspořádání svého veletržního stánku, kde obsadili 4. místo, ale mohou se honosit titulem nejlepší český stánek, neboť první tři místa patřila firmám slovenským. Třetím nejlepším katalogem veletrhu se může chlubit také firma ENOA Parfume. Děvčata kladla důraz na preciznost i při soutěžním prezentování a také jejich růžový outfit něžně doladil poctivě připravenou prezentační řeč. Celkové 5. místo a zároveň 2. nejlepší česká živá prezentace je jim odměnou. Po finálním součtu se celkově umístila na krásném 5. místě, kde jednotlivé příčky od sebe dělil pouhopouhý jeden bod, a zároveň se tak stala 2. nejlepší českou firmou veletrhu, na což může být firma ENOA Parfume v takové konkurenci právem pyšná, a samozřejmě celá naše škola.

Jsme velice rádi, že můžeme své ekonomické dovednosti touto formou porovnat v konkurenci ostatních škol, i slovenských, a jak uvedl ředitel písecké střední školy, není dobrá škola, pokud se neúčastní soutěží a neporovnává se s konkurencí ostatních škol, doslova se bojí konkurence, což potvrdila i ředitelka fiktivní firmy ENOA Parfume Tereza Karabellová, žákyně 4. ročníku Ekonomického lycea OA Vlašim.

Autor: Miroslava Jarošová, vyučující předmět Fiktivní firma na OA Vlašim