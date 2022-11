U úplně všech svařovacích procesů je hlavním účelem spojit dva až tři materiály dohromady vhodným spojem neboli svarem. To docílíme, zkráceně řečeno, působením z vnějšku dodávanou energií, která překoná daný termodynamický stav látky. Touto dodávanou energií může být buď teplo, plastická deformace nebo radiace. Po ukončení svařování by měl vzniknout takový svar, který není možné nedestruktivně rozebrat. To ovšem pouze za předpokladu kvalitně provedeného svaru. V listopadu absolvovali žáci zaškolovací kurz pro instalatéry a topenáře, pro vodu, topení, chladírenství do průměru 28 mm metodou pájení mědi na měkko a na tvrdo. Díky neustálému pokroku a inovacím v oboru instalatér byl dalším listopadovým kurzem, tentokrát dobrovolným, kurz pro lisované spoje. Technologie lisování trubek za studena je stále žádanějším způsobem spojování potrubních spojů ve všech instalacích. Jaké bude pokračování odborného výcviku budoucích instalatérů? V druhém pololetí školního roku to je plamenové svařování neboli autogen (hořící a hoření podporující plyn). Zdrojem tepla plamenového svařování je spalování hořlavého plynu ve směsi s kyslíkem. V našem případě půjde o acetylénové svařování (metoda 311 podle ISO 4063). Naše školní dílny v Benešově jsou vybaveny stroji na obloukové sváření. Buď obalenou elektrodu MMA – elektrika (metoda pracuje pomocí hoření oblouku mezi materiálem a obalenou elektrodou), nebo svařování tavícím se materiálem MIG / MAG – v ochranném inertním plynu (MIG) nebo aktivním plynu (MAG). I tyto metody mají učni možnost odpozorovat, seznámit se se základy a v případě zájmu si domluvit individuální kurz. Vrátíme-li se k nadpisu tohoto příspěvku, volba oboru instalatér na Středním odborném učilišti stavebním v Benešově není trefou vedle. Naopak je to příležitost dostat se ke svařovacím procesům pěkně na těsno.