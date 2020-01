170 vzduchovkářů - puškařů a pistolářů z řady míst Česka přijelo o víkendu 11. a 12. ledna na střeleckou soutěž Pohár města Benešova, která se již tradičně konala v hale Bios, v areálu vyšší odborné školy a střední zemědělské školy.

Z vyhlášení výsledků střelecké soutěže 'Pohár města Benešov'. | Foto: Jiří Měchura

V sobotu stříleli v celkem pěti směnách v kategoriích: VzPu 30 vleže s oporou (pro neregistrované mladé střelce), VzPu 30 vleže do 12 let, VzPu 30 vleže do 14 let, VzPu 40 dorost, VzPu 60 muži, junioři a VzPu 60 ženy, juniorky. V neděli pak byly směny dvě v kategoriích: VzPi 40 dorost, VzPi 60 ženy, juniorky a VzPi 60 muži, junioři.