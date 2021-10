"Až se zánikem původních Dolních Kralovic, které se staly, stejně jako další obce, obětí vybudování přehradní nádrže na řece Želivce, byla zahájena výstavba nového sídliště na zelené louce. A tak se historie nových Dolních Kralovic, obce se současným necelým jedním tisícem obyvatel, začala psát teprve v roce 1970.

My si nyní tyto začátky připomínáme. Díky "mládí" naší obce máme výhodu stále žijících pamětníků a celé období je zdokumentováno na fotografiích. Rádi bychom pozvali nejen pamětníky, ale i další přátele obce dne 2. října do Dolních Kralovic na výstavy fotografií a dalších materiálů, jak do Základní školy Dolní Kralovice - výstava bude přístupná 2. října od 9 do 12 hodin v prostorách školy, tak i do Kulturního domu, kde bude expozice oteřena od 9 do 18 hodin a na výstavu naváže v 18 hodin slavnostní koncert."

Autor: Lenka Nováková