/FOTOGALERIE/ Usadit jednoduché dřevěné lavičky do krajiny a zatraktivnit díky nim vycházkové trasy kolem Krhanic pomohlo přibližně 30 dobrovolníků. Projekt Lavičky do krajiny připravil a jeho realizaci zorganizoval spolek Aktivní Krhanice spolu se sponzory, Nadací Via a Obcí Krhanice.

Lavičky do krajiny spolku Aktivní Krhanice. | Foto: Lucie Maršíková