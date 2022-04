Krátký seznam rozkladu některých předmětů v přírodě:

Papír, papírový kapesník - cca 5 měsíců

Vajgl - cca 15 let

Mikrotenový sáček - cca 25 let

Žvýkačka - cca 50 let

Plechovka od piva - cca 50 let

PET láhev - cca 100 let

Pneumatika - stovky let

Skleněná láhev - min. 1000 let

Polystyren - min. tisíce let či nikdy

Odpadu bylo celkem 2 auta, což je bohužel ohromné množství. Proč? Opravdu to musí skončit v přírodě? Chápeme, že mnoho lidí po sobě chce zanechat odkaz dalším generacím. Ale i tak jsme přesvědčeni, že odpadky rozhodně nejsou pro tento mezigenerační odkaz ideálním řešením.

Jindřich Bulan

Maršovice jsou taky už čisté. Dobrovolníci uklízeli o víkendu