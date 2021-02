Dobrovolní hasiči se pustili s vervou do rekonstrukce kulturního domu

Je tady únor. O co méně je letadel na obloze, o to více tady u nás máme sněhu. Jako by se probudil pan Lada a přivezl nám ho sem na sáňkách z rodných Hrusic. Ale začátek roku nepřinesl jen ten sníh, přinesl obyvatelům Petrovic u Miličína i výbornou zprávu. Přišla nečekaně jako blesk. Koncem ledna oznámil starosta obce Miličín, Václav Karda, že se může konečně začít s rekonstrukcí sálu v Petrovicích. A tak se do toho místní dobrovolní hasiči za podpory občanů pustili.

Dobrovolní hasiči z Petrovic u Miličína se rozhodli za podpory obce zrekonstruovat místní kulturní dům. | Foto: archiv hasičů