Školní výuka je v současné době komplikovaná. Žáci základních a středních škol byli na dlouhou dobu odkázaní na distanční výuku, a ačkoliv se situace snad postupně zlepšuje, k obnovení běžných aktivit nás čeká ještě dlouhá cesta. Český svaz ochránců přírody přichází pro školy s náměty, jak lze pojmout výuku trochu jinak a pro týden kolem Dne Země, který připadá na 22. 4. a byl letos zvolen jako hlavní jarní termín kampaně, nabízí školám zajímavou alternativu k běžné výuce. Projektový den, který žákům umožní vyjít ven na čerstvý vzduch a zároveň udělat něco pro životní prostředí.

„Jádrem akce Den Země – ukliďme svět od odpadků je úklid svého okolí, což je činnost nejen prospěšná, ale hlavně je to pro žáky i výrazný motivační prvek k dalším aktivitám v oblasti ochrany životního prostředí. Na něj lze dále navázat vhodnými tematickými aktivitami, třeba některou z těch, které máme pro školy připraveny v průvodci na našem webu,“ říká koordinátorka kampaně Ukliďme svět, Veronika Andrlová. Aktivita může být součástí výuky, případně mohou úklidy proběhnout po ní jako dobrovolná mimoškolní aktivita. Žáci mohou být vyzváni k individuálním úklidům v okolí svého bydliště, nebo k úklidu s rodinou, ve dvojicích či ve skupinkách – jak situace a aktuální opatření dovolí. „Školy, které se do akce zapojí a proběhlé úklidy vyplní na webu www.uklidmesvet.cz, mohou být vylosovány o zajímavé ceny. Jejich žáci se mohou navíc účastnit výtvarné a literární soutěže na téma úklidů a Dne Země či soutěže o fotografii nejzajímavějšího nálezu,“ říká Veronika Andrlová a dodává: „Věříme, že se přes současnou nelehkou situaci co nejvíce škol do akce zapojí.“

Soutěž Podělte se s námi s nasbíranými odpadky a jarními květy

Ukliďme svět je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a pohozené odpadky. V České republice kampaň „Ukliďme svět“ od počátku r. 1993 zaštiťuje Český svaz ochránců přírody. V letech 2017–2020 se kampaň konala společně s kampaní Ukliďme Česko. Do kampaně se každoročně zapojují tisíce dobrovolníků. Děti a studenti přitom tvoří většinu. Smyslem kampaně Ukliďme svět není však jen samotné uklízení odpadků – účastníci zároveň posilují svůj vztah k přírodě a prostředí ve svém okolí.

Petr Stýblo, Český svaz ochránců přírody