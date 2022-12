Dívky si měřily své síly na závodě gymnastek

V přátelském duchu se nesly závody benešovských a modřanských gymnastek v neděli 27. listopadu v ZŠ a MŠ Na Beránku. Dívky od pěti do patnácti let tu změřily své síly v sestavě na koberci, a také kladině nebo lavičce a ukázaly divákům, co všechno už umí.

Ze závodů benešovských a modřanských gymnastek v ZŠ a MŠ Na Beránku. | Foto: Iva Křížková