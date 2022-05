Přednáška trvala více něž 2 hodiny a diváci se dobře bavili. „Líbilo se mi, že dokázala navázat kontakt s Japonci a jejich kulturou, slyšel jsem, že jsou Japonci uzavření, ale Dominice se podařilo poznat kulturu Japonska zblízka a ještě to zábavně předat publiku,“ hodnotí přednášku Adam. Dominika za sedm měsíců projela osm japonských ostrovů na Hondě Super Cub. „Je to takový moped. Japonci z toho byli překvapení, protože pro ně je to poštovní, pracovní motorka, ne něco, na čem by se člověk jel projet,“ komentuje sama cestovatelka. Celkem ujela 9531 kilometrů, byla dvakrát v japonské televizi, schovávala se před tajfunem a ochutnala syrové kuřecí maso.

Pořadatelem akce byl Rytmus Střední Čechy, organizace, která už 19 let pomáhá lidem se zdravotním postižením na Benešovsku a Kutnohorsku. Během roku 2021 i přes komplikace způsobené covidem pomáhala 150 lidem se zdravotním postižením v jejich životě. Ředitelka Pavla Fleischhansová na závěr zve na další akce: „12. května bude koncert dvou mimořádných mladých hudebníků s evropským věhlasem – Duo Absoluto a v září budeme pokračovat v našem cestovatelském cyklu Na cestách s Rytmusem. Máme domluvené atraktivní hosty, takže se máme na co těšit!“.

Zuzana Klímová Vaňková, Rytmus Střední Čechy