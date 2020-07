V karanténě jsem si uvědomila, ja bezvadné bylo žít normální život

Můj život před karanténou by se dal popsat jako život normálního člověka. Jako všechny děti jsem chodila do školy, navštěvovala kroužky, připravovala jsem se na přijímačky – prostě jsem byla svobodná. Ani jsem si vlastně neuvědomovala, jak cenné je to, že můžu chodit ven, aniž bych si musela zakrývat obličej, abych náhodou nechytla Covid-19.



No a pak to všechno přišlo. Ze začátku jsem si říkala, jak to bude super jen sedět doma a nic nedělat. Ale realita je nakonec úplně jiná než moje představa. Dnes je 51. den karantény a já sedím doma a uvědomuji si, jak bezvadné bylo žít normální život. Chodit s kamarády ven, sportovat, chodit do školy. Je hrozné, že si tohle všechno uvědomíme, až když jsme v takové situaci.

E. S.

Po karanténě přemýšlím, jestli jsem si vybral správnou střední školu

Můj život před karanténou a po karanténě se velmi změnil, jsou zde pozitiva, ale také negativa. Jedním z pozitiv je, že nemusím vstávat brzy ráno. Celkově se můj denní režim změnil, spát chodím okolo půlnoci a vstávám okolo deváté hodiny.

Za jedno z negativ považuji to, že mám více práce, než když chodíme do školy, a celkově je to náročnější. Také mám obavy, že pokud nezvládnu přijímací zkoušky, na které mám jeden pokus, tak budu muset jít na školu, na kterou bych sice rád chodil a bavila by mě, ale následné povolání nebude dobře platově ohodnocené.

Také mě celá situace rozhodila a dostal jsem se do rozpaků, zda jsem si vybral správnou střední školu, protože chci studovat zdravotní školu od 7. třídy. Zase si říkám, že takových virů a epidemií může být ještě několik a nemůžu se vzdát svého snu „kvůli jednomu viru“.

Celou situaci bych shrnul tak, že i přes jakákoli nařízení a zhoršování stavu si musím jít za svým snem, chci pomáhat lidem a dělat užitečnou práci. I když by si někdo práci ve zdravotnictví nedokázal představit, tak já to beru jako velmi šlechetné a záslužné zaměstnání.

P. K.

Koronavirus v médiích

Nikdo z nás nepočítal s tím, že budeme doma tak dlouho

V Číně začala řádit neznámá nemoc! Nová nemoc řádí v Číně, je smrtelná? V Číně se objevila neznámá nemoc, odkud a z čeho vznikla? Takovéto titulky jsme si v novinách mohli přečíst už v prosinci, ale koho by napadlo, že o tři měsíce později budeme číst v novinách články typu: V České republice první nakažení!

Novináři sami říkají: “Konečně máme o čem psát!”, ale právě oni způsobili to, že celý svět začal šílet. Plno informací také nebylo pravdivých, například, že na koronavirus pomáhá česnek. Stačí jeden obyčejný článek a v obchodech už česnek nekoupíte. Lidé začali skupovat respirátory, dezinfekce a roušky a někteří je poté prodávali dráž. Kromě tohoto to byly také toaletní papír, sůl a balené vody – to když se objevila zpráva, že se koronavirus může šířit v pitné vodě z kohoutku.

Abych řekl pravdu, nikdo jsme nečekali, že se z “nemoci z Číny” stane něco takového. Všichni jsme se tomu smáli a dokonce si pamatuju náš poslední den ve škole, jak jsme při odchodu říkali: “Užijte si čtrnáctidenní prázdniny!” Jako deváťáci se pohromadě možná už nikdy nesejdeme.

M. P.

Na koronavirus panují dva rozdílné názory

Opravdu je koronavirus tak nebezpečný, jak se v médiích říká a píše? Z televizních obrazovek, novin a sociálních sítí je na lidi vyvíjen tlak kvůli odlišným informacím o nové nemoci Covid-19. Média ne vždy říkají celou pravdu, například když zemře starý, velmi nemocný člověk a projevil se u něj i Covid-19, tak tuto informaci začnou šířit jako smrt kvůli koronaviru.

Lidé jsou vylekaní z důvodu zvyšujícího se počtu obětí. Celkově se dělí na dvě názorové skupiny. První tvrdí, že tento virus je jen chřipka a neměl by být řešen. Druhá se ztotožňuje s tím, že virus je smrtelně nebezpečný a pro lidstvo představuje hrozbu.

Já nepodporuji ani jeden názor, myslím si, že koronavirus není tak nebezpečný pro zdravé lidi, ale určitě bychom měli všichni dodržovat doporučení vlády včetně zvýšené hygieny.

M. V.

Média lidi zbytečně děsila

Média opět 'zaútočila' ve velkém stylu. Hned od začátku koronavirové situace v Číně, Itálii apod. začala, za mě přehnaně, zahlcovat sítě informacemi. Hodně lidí bylo vyděšeno, jiní si z koronaviru dělali legraci. Když se objevili první nakažení v Česku, způsobilo to velký rozruch. Ve všech médiích jste nenašli jinou informaci než o koronaviru.

Vím, že koronavirus je zlý, ale média tuto situaci zveličují. Jsou lidé, kteří se médiím raději vyhýbají, ti jsou v této situaci klidní. Jiní se však médii nechali ovlivnit a teď mají zamotanou hlavu.

Dle mého názoru jsou média prospěšná, protože nám často přinášejí nejnovější informace, ale nemůžeme všemu v médiích věřit. Koronavirus rozhodně nemůžeme brát na lehkou váhu, ale chce to zachovat chladnou hlavu a nevyvolávat paniku.

T. Š.

zaslala Vendula Dvořáková